ضبط مهرب مخدرات بحوزته 70 كيلو حشيش بين طبرق وبنغازي

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 70 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش بحوزة أحد مهربي المخدرات، متلبسًا بين طبرق وبنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان أمس السبت، إن أعضاء فرع الساحل وجردس العبيد بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنوا من ضبط أحد أكبر مهربي المخدرات وبحوزته 70 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش.

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ولفت البيان إلى ضبط المتهم متلبسًا بعملية جلب المخدرات، بمركبته نوع «كيا» وبالاستدلال معه، اعترف بأنه ينقل المخدرات من طبرق إلى بنغازي.

اتُخذت الإجراءات القانونية حياله وأُحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.