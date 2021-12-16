العابد يناقش الاستفادة من تجربة الإمارات في تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 02:07 مساء
جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في مدينة دبي؛ إذ جرت مناقشة الاستفادة من تجربة الإمارات في تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية.

وقالت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم الخميس إن اللقاء بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

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وأكد العابد على عمق العلاقة التي تجمع «البلدين الشقيقين في عدد من المسارات الحضارية والتنموية»، فيما أشار نظيره الإماراتي إلى استعداد بلاده «لتقديم كل الخبرات لدعم ليبيا في مجالات تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية».

كما جرت مناقشة سياسات التوظيف وتوزيع القوى العاملة، والاستفادة من التجربة الإماراتية الحديثة في هذا المجال، خصوصًا آليات تنظيم العمال بما فيها ضمان حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية وتأسيس المدن العمالية.

وركز الاجتماع كذلك على محور التدريب والتأهيل والبرامج والمشاريع الخاصة بالتكوين المهني، فيما جرى التأكيد على ضرورة استمرار التعاون ما بين الوزارتين لما يخدم مصالح البلدين.

جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من لقاء وزير العمل علي العابد مع نظيره الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان في دبي. (وزارة العمل والتأهيل)
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