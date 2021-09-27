وزير العمل: وصول أول فوج من العمالة المصرية 30 سبتمبر

وزير العمل علي العابد أثناء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل وإدارة العاملة الوافدة. (وزارة العمل)

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد، الأحد، عن وصول أول فوج من العمالة المصرية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل 30 سبتمبر. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوزير العمل نقلتها صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

وقال العابد إن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

وأوضح أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، منع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن هذه التقنية «رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة». وتابع أن «أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية».

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وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي.

وترتكز خطة «عودة الحياة»، التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استناداً إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي تساهم في إنجازها.

وكان وزير العمل قال إن الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

في أعقاب ذلك، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها» بين ليبيا ومصر، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر».