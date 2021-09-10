«العمل والتأهيل»: الاتفاق على استقدام العمالة المصرية العام الجاري

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية العليا الليبية المصرية في القاهرة، الخميس، 9 سبتمبر 2021 (وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية)

اتفقت اللجنة الوزارية العليا الليبية- المصرية، اليوم الخميس، على «الإسراع في عملية الربط الإلكتروني خلال شهر سبتمبر، ومن ثمّ فتح ملف استجلاب العمالة المصرية خلال هذا العام».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بالقاهرة، بناءً على تعليمات وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ووزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بالاتفاق على «آلية دخول العمالة المصرية للدولة الليبية تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل، كما تم الاتفاق على استمرار انعقاد هذه اللجنة للوصول لكل ما تم التفاهم عليه سابقا».

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وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي.

وترتكز خطة «عودة الحياة» على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استنادًا إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي ستساهم في إنجازها.

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية العليا الليبية المصرية في القاهرة، الخميس، 9 سبتمبر 2021 (وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية)