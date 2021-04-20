التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

اجتماع حكومتي الوحدة الوطنية والمصرية برئاسة الدبيبة ومدبولي في طرابلس،الثلاثاء 20 أبريل 2021. (الحكومة المصرية)

وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبية، اليوم الثلاثاء، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري.

وجاء التوقيع خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك، التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال ىالعاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وتضمنت وثائق التعاون أيضًا التوقيع على ثلاث اتفاقات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسؤولو الجهات المختصة.