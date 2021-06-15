وزير العمل يبحث في القاهرة آليات جذب العمالة المصرية والربط الإلكتروني بين البلدين

لقاء وزير القوى العاملة المصري مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، الاثنين 14 يونيو 2021. (بوابة الأهرام)

بحث وزير العمل والتأهيل، علي العابد مع وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، وكذلك الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا، بحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية.

ووصل العابد مساء الاثنين إلى مطار القاهرة على رأس وفد من حكومة الوحدة الوطنية، لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العامة الموقعة بين مصر وليبيا، خلال اجتماع رئيسي وزراء البلدين بطرابلس في أبريل الماضي.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في البيان إن الوزير محمد سعفان أكد للعابد حرص وزارته على التعاون مع الحكومة الليبية واستعدادها الكامل للربط الإلكتروني، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية.

وأوضح سعفان أن الوزارة «تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها».

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ولفت وزير القوي العاملة المصري إلى أن عودة الطيران بين البلدين «ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة».

من جانبه، أشاد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد بتعاون الحكومة المصرية التام مع الحكومة الليبية ومساندتها في أوقات الحاجة، مشيراً إلى «التقدم الذي تشهده الدولة الليبية في جميع المجالات والتطور في مناحي الحياة، وخاصة الأمنية منها لبدء الاستقرار للدولة واستقبال العمالة الوافدة على أراضيها من أجل إعادة الإعمار».

وأكد العابد «تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة، وحالة المطارات، لتقديم تقرير نهائي بها إلى الحكومة في أقرب موعد، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى»، بحسب البيان المصري.

وضم الوفد المرافق للعابد، أمين سر مكتب وزير العمل والتأهيل، حسام الدين محمد عكاشة، وخيرية الطاهر الحبيب من مكتب التعاون الدولي، وعبدالباسط محمد السعيطي من مكتب الوزير، وعادل سعيد المبروك من إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.