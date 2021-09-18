وزير العمل: ليبيا تحتاج مليون عامل مصري

وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي عابد أبوعزوم. (بوابة الوسط)

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، مضيفًا أن الاتفاقات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

وتابع العابد، خلال تصريحات لجريدة «الأهرام» المصرية، أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة ومطلوبة في ليبيا، فضلًا عن قبولها اجتماعيًّا، ومرحب بها وسيكون لها دور كبير في إعمار ليبيا.

وقعنا اتفاقيات بـ19 مليار دينار ليبي في القاهرة

وتابع أن لقاءات اللجنة المشتركة التي عقدت خلال الأيام الماضية برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مضيفًا أن اللجنة العليا المشتركة وقعت عددًا كبيرًا من العقود والاتفاقات تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى.

انطلاق تطبيق «وافد» خلال أيام

ولفت إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، آليات الربط الإلكتروني، ومتابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق، «سيكون لدينا في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، فريق عمل من الوزارة لينهي الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية».

وتابع أن الربط يساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملًا نظاميًّا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم، موضحًا أن تطبيق الربط الإلكتروني «وافد» يقضي على أي أزمات كانت تحدث في الماضي.

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والخميس الماضي، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، مؤكدًا أن الشركات المصرية «هي مَن ستنفذ المشروعات المتفق عليها» بين ليبيا ومصر، قائلاً: «نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر».

تصريح الدبيبة جاء في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، التي عقدت الخميس في القاهرة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، وبحضور الوزراء والمسؤولين المختصين في البلدين.