وزارة العمل تطلق منصة إلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا

وزير العمل علي العابد أثناء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل وإدارة العاملة الوافدة. (وزارة العمل)

أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، بحسب الوزارة.

وقال العابدة في كلمة بمناسبة إطلاق المنصة نشرتها وزارة العمل عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الخميس، إنها تأتي تماشيا مع خطة «عودة الحياة»، التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قبل أيام.

وترتكز خطة «عودة الحياة» على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استناداً إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي ستساهم في إنجازها.

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وأكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل تهدف من خلال المنصة الرقمية إلى «التمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعماً لمشاريع التنمية».

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى «تنفيذ التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الرشيدة للموارد البشرية، التي تعتبر من أهم العوامل التي ستساعد في نجاح المشاريع التنموية المقبلة»، كما تسعى إلى «الالتزام بواجبها الوطني نحو المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني».

وزير العمل علي العابد أثناء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل وإدارة العاملة الوافدة. (وزارة العمل)

وزير العمل علي العابد أثناء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل وإدارة العاملة الوافدة. (وزارة العمل)

وزير العمل علي العابد أثناء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل وإدارة العاملة الوافدة. (وزارة العمل)