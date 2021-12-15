58 عملية جراحية بمركز مصراتة الطبي خلال يوم واحد

وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراتة الطبي، 21 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

سجلت أقسام العمليات بمركز مصراتة الطبي إجراء 58 عملية جراحية في مختلف التخصصات، يوم الإثنين، بعد افتتاح قسم العمليات الجديد، وفق بيان لوزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ووفق سجلات قسم الإحصاء بالمركز، بلغ عدد عمليات الولادة القيصرية التي أجريت الإثنين، 13 عملية جراحية، فيما بلغت عمليات العظام 12 عملية جراحية، و10 عمليات الأنف والأذن والحنجرة، و8 عمليات نساء، و 15 عملية جراحية عامة.

يشار إلى أن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي افتتح في الأول من ديسمبر الجاري قسم العمليات الجراحية الجديد بمركز مصراتة الطبي، وعدد من الأقسام الحيوية الأخرى، بعد خروجها عن الخدمة لمدة تجاوزت العشر سنوات، بسبب تهالكها وحاجتها الماسّة للصيانة والتجهيز.

- افتتاح أقسام في مركز مصراتة الطبي بعد خروجها من الخدمة 10 سنوات

وتضمنت الأقسام التي افتتحها الوزير، قسم الجراحة العامة بسعة تبلغ 80 سريرًا، بعد أن خرج عن الخدمة قبل 13 عامًا، إلى جانب مكتبة علمية متطورة لتسهيل حصول الأطباء والعناصر الطبية المساعدة وطلاب كلية الطب على المعلومات الطبية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إقفال مكتبة المركز وخروجها عن الخدمة.

كما افتتح الوزير أيضًا قسم العلاج الطبيعي بالمركز بعد خروجه عن الخدمة منذ أكثر من 8 سنوات، بسبب تهالك القسم وعطل الأجهزة.