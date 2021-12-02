افتتاح أقسام في مركز مصراتة الطبي بعد خروجها من الخدمة 10 سنوات

الزناتي خلال افتتاحه أقساما في مركز مصراتة الطبي، 1 ديسمبر 2021، (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة الدكتور علي الزناتي عددًا من الأقسام الحيوية بمركز مصراتة الطبي، بعد خروجها من الخدمة لمدة تجاوزت عشر سنوات، «بسبب تهالكها وحاجتها الماسّة للصيانة والتجهيز».

وتضمنت الأقسام التي افتتحها الزناتي أمس الأربعاء، قسم الجراحة العامة بسعة تبلغ 80 سريرًا، إضافة إلى قسم جديد للعمليات الجراحية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وافتتح الزناتي مكتبة علمية داخل المركز، لتسهيل حصول الأطباء والعناصر الطبية المساعدة وطلاب كلية الطب على المعلومات الطبية، وقسم العلاج الطبيعي، الذي ظل مغلقًا طيلة الأعوام الماضية لتعطل أجهزته.