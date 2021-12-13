«الداخلية» تداهم مصيف القره بوللي وتسلمه لـ«أملاك الدولة»

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تداهم مصيف القره بوللي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

داهمت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الإثنين، مصيف القره بوللي، الذي كان يستخدم وكرًا للمجرمين وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليم أرض المصيف لمكتب أملاك الدولة بطرابلس.

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وأشارت الوزارة إلى أن القوة قامت بإخلاء قطعة أرض بالمنطقة تبلغ مساحتها 69 هكتارًا تعود ملكيتها الدولة، وفق كراسة تصديق 2502 وإزالة كافة أشكال التعديات التي كانت عليها، وتسليمها أيضًا لمكتب أملاك الدولة طرابلس.

وتزايدت التعديات على أملاك الدولة في البلديات منذ العام 2011، وخلال الفترة الأخيرة نفذت وزارة الداخلية عدة حملات لاستعادة أراضٍ تابعة للدولة جرى التعدي عليها.

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تداهم مصيف القره بوللي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تداهم مصيف القره بوللي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تداهم مصيف القره بوللي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تداهم مصيف القره بوللي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)