«الخارجية» تبحث آليات تخفيف الأحكام الصادرة على السجناء الليبيين في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 07:36 مساء
وكيل وزارة الخارجية محمد زيدان مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني, 11 ديسمبر 2021. (وزارة الخارجية)

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج محمد زيدان، مع سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية وأهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم، وسبل اتخاذ «الآليات العملية» للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى داخل الوطن لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث أهلهم وذووهم.

وشدد زيدان خلال اللقاء، على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة للسجناء، ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي، وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترضهم وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم.

وقالت الوزارة إن اللقاء جاء بناءً على توجيهات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، بخصوص أهمية متابعة قضايا «السجناء الليبيين بالخارج» وإيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة .

كما ناقش اللقاء، إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية.

- 4 رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات

ويقبع في سجون إيطاليا، أربعة رياضيين ليبيين منذ العام 2015، ثلاثة منهم ينتمون لناديي «الأهلي» و«التحدي» ببنغازي، واللاعب الرابع من طرابلس؛ وهم: علاء المغربي وطارق العمامي وعبدالرحمن عبدالمنصف ومحمد الصيد، فيما تسعى ليبيا للإفراج عنهم، ونقلهم للبلاد.

وكيل وزارة الخارجية إمحمد زيدان مع سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني, 11 ديسمبر 2021. (وزارة الخارجية)
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