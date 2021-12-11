المنفي يبحث مع الصالحين مشكلات تحلية المياه بطبرق وخط النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 04:01 مساء
المنفي، مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي, 11 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي، متطلبات المدينة ووضع محطة تحلية مياه البحر بطبرق، ومحطة تحلية المرصص، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا - طبرق.

وناقش اللقاء، الذي عقد في طبرق، وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق والعوائق التي تواجههم، فيما وجه المنفي تعليمات لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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كما بحث اللقاء العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المقرر تدشينها في منطقة المرصص، ومحطة تحلية خليج البمبة.

وتطرق الطرفان إلى الاتفاقية الليبية - الإيطالية فيما يخص الطريق الدولي، إمساعد - رأس اجدير، والمرحلة الأولى، امساعد - المرج.

 

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