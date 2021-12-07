أبوجناح يناقش مع عميد طبرق ملف مشروع طريق التسليح ورواتب موظفي محطة تحلية المياه

من لقاء أبو جناح مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية, 7 ديسمبر 2021. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ملف مشروع طريق التسليح، ورواتب موظفي محطة تحلية المياه طبرق.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، قدَّم بوالخطابية مقترحًا بشأن مشروع طريق التسليح، لأبوجناح، وفق منشور للأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

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وقال أبوجناح، إنه ناقش الملفات المطروحة في الاجتماع مع وزير الموارد المائية، مشيرًا إلى مناقشة تفعيل محطة المرصص، ومشكلة مكب القمامة، والتي هي على أبواب الحل، إلى جانب عددٍ من مشاريع خطة عودة الحياة، وعودة الطيران إلى مطار طبرق.

وأوضح أن المسؤولين المعنيين أكدوا أن الطيران سيعود إلى طبرق قريبًا جدًا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تُواجه مركز طبرق الطبي.