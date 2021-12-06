أبوجناح والتومي يبحثان تفعيل دور الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 10:30 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح يجتمع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الخطوات التي تسهم في تفعيل دور الإدارة المحلية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفي التركي.

وقدم الوزير التومي إحاطة لرئيس الحكومة المكلف عن عمل الوزارة، وما حققته من نجاحات خلال الأشهر الماضية، وفق بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن اللقاء شهد «التأكيد على أهمية دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها». كما أشاد أبوجناح «بالجهد الملموس الذي تقدمه وزارة الحكم المحلي، باعتبارها أقرب الوزارات إلى المواطنين».

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