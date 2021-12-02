غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:35 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في موسكو. 12 مايو 2021. (أ ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن المنظمة الأممية تريد أن تكون الانتخابات في ليبيا «جزءًا من الحلّ وليس جزءًا من المشكلة».

وأضاف غوتيريس خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: «بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية (...) التي يمكن أن تقسّم ليبيا» و«إجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ المشكلة الليبية»، على ما نشرت، الخميس، وكالة «فرانس برس». 

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وأمس الأربعاء، انتهت رسميًا، مواعيد تسليم بطاقات الناخبين بكل الدوائر الانتخابية، بنسبة توزيع بلغت 86%. وحتى هذا التاريخ سلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مليونين و465 ألفًا و648 بطاقة ناخب إلى مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

واعتمدت مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي القائمة الأولية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وفتحت باب الطعون، وذلك بعد استبعاد 25 مرشحًا من إجمالي 98 مرشحًا. وتشير المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

ونهاية نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن مفوضية الانتخابات أمام خيارين حاليًا إمام الالتزام بـ24 ديسمبر المقبل موعدًا للاستحقاق الانتخابي أو طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون الحالية.

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