مفوضية الانتخابات تعتمد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة وتفتح باب الطعون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 12:58 مساء
من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم «80» بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، إيذانًا بفتح باب الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية، اليوم الخميس.

ومن بين 98 مرشحًا ومرشحة قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأربعاء، استبعاد 25 مرشحًا من بينهم سيف الإسلام القذافي، «لا تنطبق عليهم شروط الترشح حسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة».

وقالت المفوضية في بيان، الأربعاء، إن فترة الطعون كما بينت المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة. وتشير المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

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وسبق أن أوضح رئيس المفوضية عماد السايح أن فترة الطعون هي ثلاثة أيام للتقديم، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية.

وأعلنت المفوضية، الأربعاء، أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، والاستئناف على إجراءات المفوضية. وقالت إن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف «طرابلس، وبنغازي، وسبها، والخمس، ومصراتة، والبيضاء، وطبرق، والزاوية، وغريان» تعد الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام «لجنة الطعون الابتدائية». ونوهت بأن فروعها في كل من «طرابلس- بنغازي- سبها» هي الموطن المختار للإعلان في طعون لجنة الاستئناف.

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