مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

شعار الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مرشحا.

ولفتت المفوضية إلى أن فترة الطعون، كما بينت المادة 48 من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.

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ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المرشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية.

وبعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة أخرى.

وبعدها تتلقى لجنة الاستئناف الطعون على قرار لجنة الطعون الابتدائية خلال 72 ساعة، على أن تفصل في تلك التظلمات خلال 72 ساعة أخرى، وبعدها تصدر اللائحة النهائية للمرشحين.

قائمة الأسماء الأولية:

1- عبدالحكيم علي الفيتوري بعيو

2- أسعد محسن على زهيو

3- فيضان عياد محمد حمزة

4- السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي

5- محمد أحمد امحمد المزوغي

6- عبدالله أحمد المهدي ناكر

7- خليفة بالقاسم عمر حفتر

8- عبدالحكيم ضو ظاهرزامونة

9- محمد علي محمد المهدي

10- أحمد عمر أحمد معيتيق

11- عارف على أحمد النايض

12- عثمان عبدالجليل محمد امحمد

13- عبدالسلام يونس رحيل الورفلي

14- فتحي علي عبدالسلام باشاغا

15- مروان عبدالله علي عميش

16- عبدالحكيم سالم علي كشيم

17- إسماعيل عمرالشتيوي غرغار

18- عقيلة صالح عيسى اقويدر

19- على البشير محمد الزويك

20- عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر

21- خليفة صالح سعيد محمد

22- بوسيف اطوير بوسيف علي

23- محمد عبداللطيف محمد المنتصر

24- عبد العزيز عبد الحميد الهادي الخوجة

25- عبدالحافظ عبدالحميد عامر قدور

26- حمد حسن أحمد أبورويق

27- جمعة محمد علي حسن

28- الشريف الوافي محمد على

29- مصطفى علي امحمد المجدوب

30- عبدالوهاب أبوبکر إبراهيم ميلاد

31- محمد عبد السلام محمد الجديدي

32- عادل احميد أحمد الزروق

33- علي عبدالعزيز صالح العيساوي

34- إبراهيم الطاهر محمد عريبي

35- خليفة محمد أحمد الغويل

36- أنور محمد احننة العاشوري

37- أحمد مصباح محمد أبوجناح

38- عمر سليمان صالح الحاسي

39- خالد أحمد منصورشكشك

40- محمود خليفة التليسي

41- عبدالحميد محمد عبدالرحمن الدبيبة

42- مصدق محمد مفتاح حبراره

43- عبدالسلام محمد خميس عمران

44- عثمان امحمد عثمان النكاع

45- ضو المنصوري مسعود عون

46- أبوالقاسم محمد أبوالقاسم عيسى

47- حامد عبدالسلام عبدالله البغدادي

48- إبراهيم عمر علي الدباشي

49- معيوف علي معيوف امعرف

50- أكرم إبراهيم علي الفكحال

51- عاشور سليمان صالح شوايل

52- أحمد علوان علي القنصل

53- أحمد خليفة محمد علي جبريل

54- مسعود المبروك امحمد الغري

55- الهمالي بشير الهمالي كرناف

56- ليلى سليم موسى بن خليفة

57- سليمان محمد أبوبکر البيوضي

58- عبدالسلام أبوبكر محمد التامزوي

59- سليمان علي سليمان قجم

60- رضا إبراهيم عاشوردوزان

61- يوسف مولود محمد شاكونة

62- بشير إبراهيم حسين الأحمدي

63- عادل منصور محمد حميدات

64- رياض محمد على أبوقيلة

65- زائد محمد عبد الله محمد

66- عبدالحميد محمود أبوعجيلة النعمي

67- مفتاح الطاهر مفتاح حمادي

68- حسن صلاح الدين طاطاناكي

69- محمدالهادي الهاشمي الحراري محمد

70- هنيدة محمد المهدي تومية

71- فضيل محمد الطيب الأمين

72- محمد إمحمد محمد الشاوش

73- الصديق عبدالكريم عبدالرحمن كريم