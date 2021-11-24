مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب «عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)» من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.
وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على «ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة»، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط «شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح».
- مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
- سيف القذافي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
وسيف الإسلام القذافي كان ثاني المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر مكتب الإدارة الانتخابية سبها، يوم 14 نوفمبر الجاري في أول ظهور علني مباشر له منذ 2011.
ونشرت المفوضية العليا للانتخابات مساء اليوم القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وكذلك قائمة المرشحين المستبعدين التي ضمت 25 مترشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وقبلت المفوضية أوراق 73 مرشحًا من إجمالي 98 تقدموا لخوض السباق الرئاسي، منوهة إلى ذوي المصلحة بأن فترة الطعون كما بينت المادة (48) من قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.
قائمة المرشحين المستبعدين:
1- سيف الإسلام معمر محمد القذافي، عدم انطباق المادة (10) البند (7)، والمادة (17) البند (5)
2- بشير صالح بشير الشرقاوي، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
3- نوري محمد علي أوسهمين، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
4- محمد أحمد منصور الشريف، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
5- علي زيدان محمد زيدان، عدم انطباق المادتين (10) البند (2) والمادة (11)
6- عثمان أدم إبراهيم البصير، عدم انطباق المادة (10) البند (2)
7- حاتم محمد الكور، عدم انطباق المادة (10) البند (8)
8- محمد خالد عبدالله بشير الغويل، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
9- ضو عبدالله ضو أبوضاوية، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
10- عبدالرحيم المبروك عمر سعيد، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
11- عادل محمد عبدالسلام اللافي، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
12- عبدالمنعم الهوني، عدم انطباق المادتين (10) البند (7) والمادة (11)
13- محمد عمر أحمد موسى، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
14- خالد المقطوف صالح كعيم، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
15- محمد الهادي محمد الحتواش، عدم انطباق المادة (11)
16- خالد عامر البيباص، عدم انطباق المادة (11)
17- المبروك جمعة سلطان حنيش، عدم انطباق المادة (10) البند (7)
18- أسامة عبدالمجيد طليش، عدم انطباق المادة (11)
19- زكريا سعد محمد عبدالعاطي، عدم انطباق المادة (11)
20- سلامة إبراهيم الغويل، عدم انطباق المادة (11)
21- فتحي حمد محمد بن شتوان، عدم انطباق المادة (11)
22- أسامة خيرالله علي محمد، عدم انطباق المادة (11)
23- المبروك محمد المبروك أبوعميد، عدم انطباق المادة (11)
24- عبدالهادي الحويج، عدم انطباق المادة (11)
25- منير ساسي خليفة، عدم انطباق المادة (11)