المفوضية تعلن أماكن تلقي الطعون على مرشحي الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 12:13 مساء
السايح خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي، 23 نوفمبر 2021، (أرشيفية: صورة من بث مباشر)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، والاستئناف على إجراءات المفوضية.

وقالت المفوضية في بيان، الأربعاء، إن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف «طرابلس، وبنغازي، وسبها، والخمس، ومصراتة، والبيضاء، وطبرق، والزاوية، وغريان» تعد الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام «لجنة الطعون الابتدائية».

وأشارت إلى أن فروعها في كل من «طرابلس- بنغازي- سبها» هي الموطن المختار للإعلان في طعون لجنة الاستئناف.

يشار إلى أن أن المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

وحتى أول من أمس الإثنين، وهو الموعد المحدَّد لغلق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، تسلَّمت مفوضية الانتخابات 98 طلب ترشح «استوفوا الإجراءات المطلوبة، وأُحيلت وثائقهم إلى جهات الاختصاص، النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من مطابقتها لقانون رقم «1» الخاص بانتخاب رئيس الدولة»، وفق السايح.

وذكّر رئيس المفوضية عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، أن «مسألة الطعون والاستئناف أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة 54 للمجلس الأعلى للقضاء، وليس كما يسوق البعض أنها من وضع المفوضية».

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