غوتيريس: ليبيا أقرب اليوم لحل أزمتها الداخلية وكسر حلقة التحولات السياسية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس, إن ليبيا اليوم «أقرب مما كانت عليه لسنوات عديدة، لحل أزمتها الداخلية وكسر حلقة التحولات السياسية».

وحث غوتيريس، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، كل من «لديهم القوة والتأثير على الوضع (في ليبيا)، لوضع رفاهية الأمة وازدهارها قبل مصالحهم الشخصية».

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وخلال كلمته بمؤتمر باريس حول ليبيا اليوم، حض غوتيريس، كل الأطراف السياسية الليبية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلا إنها «الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار».

وقال غوتيريس، في كلمة عبر الفيديو، أمام مؤتمر باريس الذي يضم قادة ودبلوماسيين لبحث الوضع الليبي «أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات»، وفق وكالة «فرانس برس».