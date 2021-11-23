صنع الله يبحث مع «شلمبرجير» إعادة آبار النفط المغلقة إلى الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:48 صباحا
صنع الله (يمين) ومدير شركة شلمبرجير، 22 نوفمبر 2021. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الإثنين، مع مدير عام شركة «شلمبرجير» فرع ليبيا، مصطفى عجاج، صيانة الآبار المغلقة وإعادتها إلى الإنتاج بهدف تحسين وزيادة معدلات الإنتاج.

وتطرّق الاجتماع، الذي عُقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، إلى النشاط العام لشركة «شلمبرجير» في ليبيا، واستعرض مساهمتها في مجال التنمية المستدامة وبناء القدرات، علاوة على ذلك ناقش الطرفان آخر المستجدات فيما يتعلق بسداد ديون الشركة المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن المؤسسة.

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بدوره، أشاد صنع الله بمساهمة شركة «شلمبرجير» في برامج المؤسسة للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا تعويل المؤسسة على علاقتها بالشركة للمساهمة في زيادة معدلات إنتاج النفط. وفي هذا الإطار أكد عجاج عمل شركة «شلمبرجير» على تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية وتوفير أجهزة ومعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة أوجلة، وكذلك مساهمة الشركة في تجهيز سيارات إسعاف لمناطق البريقة ومرادة.

وأوضح مدير عام «شلمبرجير» خطة الشركة للعام المقبل، واستهدافها زيادة المساهمات في مناطق الجنوب الغربي (أوباري، الغريفة وبنت بية)، وكذلك عملها على تحفيز التلاميذ الصغار وتدريبهم على صناعة الروبوتات، ودورها أيضًا في مجال تنمية الموارد البشرية، وتطوير قدرات العاملين في مجال النفط.

صنع الله (يمين) ومدير شركة شلمبرجير، 22 نوفمبر 2021. (مؤسسة النفط)
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