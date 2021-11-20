مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم 26 جهاز غسيل كلوي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 09:49 مساء
تسليم 26 جهاز غسيل كلوي لمستشفى طرابلس الجامعي, 20 نوفمبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

تسلم المستشفى الجامعي طرابلس، اليوم السبت، 26 جهازًا خاصًّا بغسيل الكلى للكبار ووحدة غسيل للأطفال.

وأكد رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى، عبدالمنعم الشعافي، تسلم وحدات الغسيل الكلوى، المورَّدة من شركة باكستر الأميركية، مضيفًا أن هذه الخطوة تستهدف تحديث أجهزة القسم، بالتنسيق مع المستشفى وجهاز الإمداد الطبي ولجنة الكلى التابعة لوزارة الصحة، بحسب بيان للمستشفى اليوم.

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وأوضح الشعافي، أن الأجهزة ستكون بديلًا للأجهزة المستخدمة في القسم الذي افتتح في العام 2019، فيما سيبدأ تدريب فنيي الغسيل عليها، في شهر يناير المقبل تمهيدًا لتشغيلها.

وبحسب البيان، يقدم القسم خدماته للمرضى منذ افتتاحه على فترتين، صباحية ومسائية، ويديره أطباء وفنيو الغسيل المشهود لهم بالكفاءة، وأسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على مراكز غسيل الكلى في طرابلس.

تسليم 26 جهاز غسيل كلوي لمستشفى طرابلس الجامعي, 20 نوفمبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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