مصدر تونسي: قرض ليبي لحكومة بودن بقيمة نصف مليار دولار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:49 مساء
رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن. (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم ليبيا والمملكة العربية السعودية منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما مرفق بفوائد ميسرة لمساعدتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل الانسداد السياسي المتواصل، وفق موقع «تونس نميريك» الناطق باللغة الفرنسية.

ونقل «تونس نميريك» عن مصدر تونسي مطلع اليوم السبت، أن معدلات الفائدة للقرضين تتراوح بين 6 و7% وهي أفضل من 13 في المئة المقترحة وهي البلاد التي تحتاج إلى سيولة لتمويل الاقتصاد وميزانية الدولة.

ودخلت تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع بداية الوباء المستمر الذي أدى إلى تضرر العديد من القطاعات، لا سيما السياحة التي تعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

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ويأتي الدعم الليبي وسط تقارب وثيق بين البلدين؛ حيث وقع مصرف ليبيا المركزي ونظيره التونسي الأسبوع الماضي اتفاقية للتعاون في مجالات مشتركة بما في ذلك التكنولوجيا المالية. وتفاقمت الأزمة أكثر منذ 25 يوليو بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية بتجميد نشاط البرلمان وإقالة الحكومة كجزء من خطوات للقضاء على الفساد.

وأكد صندوق النقد الدولي تلقيه طلبًا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، حيث تجري مباحثات تقنية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة في وقت متأخر مساء الخميس الماضي.

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