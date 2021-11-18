«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر

زورق بحري قرب طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فقدان صياد يدعى «م.س» يبلغ من العمر 62 عامًا في عرض البحر بعد خروجه من النادي البحري بطرابلس منذ ليلة أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن غرفة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل تلقت بلاغًا بشأن فقدان الصياد، مضيفة: «على الفور انطلق الزورق البحري P300 باتجاه الشمال الشرقي من ميناء طرابلس من أجل البحث عن الصياد»، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

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كما أشارت الوزارة إلى أن الزورق P300 اعترض قاربًا يحمل مهاجرين غير شرعيين شمال القره بوللي.