ضبط 11 تونسيا على متن مركبين يقومان بالصيد في المياه الليبية دون إذن السلطات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 05:55 مساء
أحد مركبي الصيد التونسيين اقتاده خفر السواحل الليبي إلى مصفاة الزاوية. (القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الجمعة، عن ضبط 11 صيادا تونسيا كانوا على متن مركبي صيد يقومون «بالصيد الجائر في المياه الإقليمية الليبية دون إذن من السلطات»، مشيرا إلى أن المنطقة «تعتبر خطرة دوليا».

وأوضح المصدر عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية توقيف هؤلاء الصيادين جرت أمس الخميس ونفذت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

وأضاف أن المركب الأولى يدعى «المركب معتز رقم 1169»، وكان على متنه ستة صيادين، والمركب الثاني يدعى «المركب الحاج الهادي رقم 528»، وكان على متنه خمسة صيادين تونسيي الجنسية.

وأكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية نقل المركبين والصيادين على الفور إلى نقطة مصفاة الزاوية والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي عملية منفصلة، أعلن الناطق باسم القوات البحرية إنقاذ 13 ليبيا بينهم خمسة رجال وامرأتان وستة أطفال ونقلهم إلى مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى أهاليهم.

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