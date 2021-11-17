المنفي يبحث مع كوبيش العقبات أمام الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 02:31 مساء
لقاء المنفي وعضوي اللجنة العسكرية، 17 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، ومنها العقبات أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن المقبل حول ليبيا.

واستعرض اللقاء، الذي عُقِد صباح اليوم الأربعاء، نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، وسُبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، مع المجتمع الدولي، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

من جهته، أكد المبعوث الأممي أن اجتماع المنفي الأخير مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في باريس، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، «كان رسالة قوية للمجتمع الدولي، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان».

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في حين، أكد المنفي حرصه على «جمع الفرقاء الليبيين ورأب الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية».

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