المنفي يثمن جهود «5+5» في إخراج 300 مرتزق ومقاتل أجنبي

من لقاء المنفي في باريس مع عضوي لجنة «5+5» مراجع العمامي، وأحمد أبوشحمة، 12 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

ثمّن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إخراج 300 مقاتل من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من ليبيا كدفعة أولى، والاستمرار في دعم انسياب حركة المواطنين بالطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، بعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي، وأحمد أبوشحمة، المرافقين له للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا.

وخلال اللقاء، استعرض عضوا اللجنة آخر المستجدات على المستويين العسكري والأمني. وفي هذا الإطار حث المنفي اللجنة العسكرية المشتركة على «مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على وحدة البلاد».

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والخميس، أعلن ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش. وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.

وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».