محمد الشريف يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 02:29 مساء
محمد أحمد الشريف خلال تقدمه بأوراق ترشحه في طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

تقدَّم الأمين الأسبق لجمعية الدعوة الإسلامية، محمد أحمد الشريف، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية.

وحضر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، إلى مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس لتسليم أوراقه، بحسب ما ظهر في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واختُير الشريف في 17 يوليو 1972 وزيرًا للتربية والتعليم، كما تولى خلال عقد السبعينيات رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وقد بقي في المنصب حتى الأول من يناير 1880، وعُيِّن أمينًا لجمعية الدعوة الإسلامية، واستمر في منصبه حتى العام 2011، وبعدها صدر حكم بحبسه 12 عامًا، وأُودع في سجن الهضبة في طرابلس، قبل أن يغادره في يونيو العام 2016 إثر إلغاء المحكمة العليا الحكم، ليتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان في حينه.

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