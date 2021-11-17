من التقدم إلى القوائم النهائية.. مراحل تدقيق وفحص ملفات المرشحين للانتخابات

شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

قال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، إن القسم يعكف حاليًا على فحص وتدقيق ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس النواب الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك بعد استلامها، ووفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

وأضاف التواتي، وفق موقع المفوضية الإلكتروني: «بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات».

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وتابع: «عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ12 يومًا سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، والأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع».

مراحل الطعون

ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المرشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية، وتتشابه إجراءات التدقيق والفحص والطعون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة أخرى.

وبعدها تتلقى لجنة الاستئناف الطعون على قرار لجنة الطعون الابتدائية خلال 72 ساعة، على أن تفصل في تلك التظلمات خلال 72 ساعة أخرى، وبعدها تصدر اللائحة النهائية للمرشحين.

وأعلنت المفوضية في السابق أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر المقبل 9 مترشحين، سيتعين عليهم الانتظار إلى حين الفصل في ملفاتهم من قبل المفوضية قبل الإعلان النهائي عن المرشحين الذين سيخوضون الاستحقاق الرئاسي الأول في تاريخ ليبيا.

للاطلاع على لائحة ودليل الترشح للانتخابات الرئاسية اضغط هنا

للاطلاع على لائحة ودليل الترشح للانتخابات البرلمانية اضغط هنا