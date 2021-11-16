المفوضية تحيل بيانات 601 مرشح لعضوية «النواب» إلى الجهات المختصة

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى الجهات المختصة.



واحتوت القائمة على بيانات 601 مرشح، وتم إحالتها إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملًا بالقانون رقم «2» لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، وفق بيان صادر عن المفوضية.



وينص القانون رقم «2» لسنة 2021 في مادته السادسة على «ألا يكون المرشح محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها».

- 601 شخص تقدموا بأوراقهم للترشح في الانتخابات البرلمانية

وقالت المفوضية إن هذه الخطوة تأتي «حرصًا منها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضافة مزيد الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية».



وتُقدم طلبات الترشح إضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.



وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى غلق باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.