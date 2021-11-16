المفوضية: 721 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

مواطنون يتقدمون بطلبات ترشح للانتخابات البرلمانية إلى الإدارة الانتخابية طرابلس، 8 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

تقدَّم 721 مرشحًا ومرشحة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في كل الدوائر الانتخابية، وفقًا لآخر إحصائية نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء.



ووفقًا للإحصائية، فقد تصدرت الدائرة الثالثة قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح بواقع 113 طلبًا بينها 15 طلبًا مقدمة من نساء، فيما حلت الدائرة الخامسة والسابعة في ذيل القائمة بواقع 29 طلبًا.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. واحتوت القائمة على بيانات 601 مرشح.

وتُقدَّم طلبات الترشح إضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يُلغى ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى غلق باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.

إحصائية طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 15 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)