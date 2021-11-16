فتحي بن شتوان ومحمد المزوغي وعبدالله ناكر يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية

من اليمين محمد المزوغي وفتحي بن شتوان وعبدالله ناكر. (بوابة الوسط)

قدَّم الوزير الأسبق فتحي بن شتوان، والمهندس محمد المزوغي، ورئيس حزب القمة عبدالله ناكر اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

ورئيس حزب القمة عبدالله أحمد ناكر أصبح سابع مرشح يقدم أوراق ترشحه يليه المهندس محمد المزوغي، والوزير الأسبق فتحي بن شتون، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسجلت المفوضية العليا للانتخابات منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف الأسبوع الماضي، 7 مرشحين، إضافة إلى تسجيل مرشح واحد بمكتب الإدارة الانتخابية سبها، هو سيف الإسلام القذافي، ومرشح واحد بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي هو المشير خليفة حفتر.

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وفي وقت سابق اليوم قدم كل من أمين عام التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، ورئيس حزب الوحدة السنوسي الزوي وفيضان عيد حمزة، أوراق ترشحهم إلى مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وبهذا ارتفع عدد المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر المقبل إلى 9 مترشحين، سيتعين عليهم الانتظار إلى حين الفصل في ملفاتهم من قبل المفوضية قبل الإعلان النهائي عن المرشحين الذين سيخوضون الاستحقاق الرئاسي الأول في تاريخ ليبيا.