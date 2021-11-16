فتحي بن شتوان ومحمد المزوغي وعبدالله ناكر يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 06:16 مساء
من اليمين محمد المزوغي وفتحي بن شتوان وعبدالله ناكر. (بوابة الوسط)

قدَّم الوزير الأسبق فتحي بن شتوان، والمهندس محمد المزوغي، ورئيس حزب القمة عبدالله ناكر اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

ورئيس حزب القمة عبدالله أحمد ناكر أصبح سابع مرشح يقدم أوراق ترشحه يليه المهندس محمد المزوغي، والوزير الأسبق فتحي بن شتون، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسجلت المفوضية العليا للانتخابات منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف الأسبوع الماضي، 7 مرشحين، إضافة إلى تسجيل مرشح واحد بمكتب الإدارة الانتخابية سبها، هو سيف الإسلام القذافي، ومرشح واحد بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي هو المشير خليفة حفتر.

- مفوضية الانتخابات تتسلم أوراق 3 مرشحين جدد للرئاسة

وفي وقت سابق اليوم قدم كل من أمين عام التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، ورئيس حزب الوحدة السنوسي الزوي وفيضان عيد حمزة، أوراق ترشحهم إلى مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وبهذا ارتفع عدد المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر المقبل إلى 9 مترشحين، سيتعين عليهم الانتظار إلى حين الفصل في ملفاتهم من قبل المفوضية قبل الإعلان النهائي عن المرشحين الذين سيخوضون الاستحقاق الرئاسي الأول في تاريخ ليبيا.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية