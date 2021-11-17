الأمم المتحدة: البت بأهلية المرشحين من صلاحيات مفوضية الانتخابات

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «فرحان حق» (الإنترنت)

قالت الأمم المتحدة إن البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا هو من صلاحيات مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان المفوضية قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، بينما هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «فرحان حق»: «بالطبع نحن نواصل دعمنا للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من الشهر المقبل»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

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وأضاف «حق»، في تصريح للصحفيين: «لدينا بعثة على الأرض، وهي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي تعمل مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب».

وتابع: «وبالنسبة للمرشحين، فمن صلاحيات مفوضية الانتخابات تلقي ترشيحات المرشحين، كما أنها هي التي تقرر أهلية المرشحين، وفقا للإطار التشريعي واللوائح التنفيذية».