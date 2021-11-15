المفوضية العليا تعلن ملاحظات رصدتها في المراكز الانتخابية

غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات (موقع المفوضية الإلكتروني)

أعلن رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي، أبرز الملاحظات التي جرى رصدها حتى الآن، من خلال المتابعة اليومية لسير العمل في مركز توزيع بطاقة الناخب، وتقارير الغرف الفرعية المرتبطة مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية.

وأضاف القصبي، في بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني، أن أبرز الملاحظات تتمثل في «حضور الناخب لاستلام بطاقاته بدون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته استلام البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن الاستلام سيتم بالحضور الشخصي».

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وأوضح أنه «في بعض الحالات قد لا يجد الناخب بطاقته في مركز التوزيع، لأن اسمه سقط سهوًا»، وفي «حالات نادرة يتم إصدار بطاقة مع عدم وجود اسم الناخب في منظومة سجل الناخبين».

وتابع: «هذه الحالات وغيرها إن وُجدت يتم التعامل معها فوراً حسب الإجراءات المتبعة في المفوضية، ويتم استخراج بطاقة بديلة». وأردف: «كذلك نحن نعمل بالتعاون مع الإدارات المختصة في المفوضية والجهات والوزارات المتعاونة على تذليل أي معوقات قد تعرقل سير عمل المراكز».

وأشار إلى أن الإقبال على مراكز التوزيع بسيط، متوقعًا تزايد الأعداد خلال الأيام المقبلة. وأكد ضرورة زيادة برامج التوعية للمواطنين، وتذكيرهم بالمواعيد المحددة لعملية توزيع بطاقة الناخب التي بدأت بتاريخ 8 نوفمبر وستنهي يوم 28 من نفس الشهر.

ووفق القصبي، تتولى غرفة العمليات الإشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى يوم الاقتراع، وهي على اتصال مباشر بـ25 مركزًا انتخابيًا بكافة الدوائر الموزعة في المدن الليبية، مؤكدًا أن الغرفة مجهزة بجميع تقنيات الاتصال الحديثة وعلى جاهزية كاملة للتعامل والتواصل واستقبال الشكاوى من خلال هذه المراكز ووضع الحلول للعوائق أو المشاكل التي قد تعرقل سير العملية الانتخابية في كل مراحلها.