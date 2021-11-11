السيسي يتوجه إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 09:45 صباحا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وسيركز السيسي خلال أعمال المؤتمر، على «تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر المقبل»، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسيدعو أيضًا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية، في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

كما سيلتقي عددًا من السادة رؤساء الدول والحكومات؛ للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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وسينطلق المؤتمر غدًا الجمعة، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدُّد التوتر بين المعسكرين المتنافسين في البلاد.

ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.

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