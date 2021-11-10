أميركا ومصر تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 11:08 صباحا
مؤتمر صحفي لبلينكن وشكري، 9 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

أكدت الولايات المتحدة ومصر أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، بشأن ما انتهى إليه الحوار الاستراتيجي بين مسؤولي البلدين يومي الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري، بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.

وأعربت الدولتان عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.

وناقش الحوار ملف السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سورية ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية.

وشددت الدولتان على التزامهما بالأمن القومي لهما، وباستقرار الشرق الأوسط، كما أشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية لديها، وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأبدت الولايات المتحدة تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

أما في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، فقد جدّدت الولايات المتحدة دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت الدولتان إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، تماشيًا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015. 

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