السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية

رئيس مجلس المفوضية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا (موقع المفوضية الإلكتروني)

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وأفاد بيان للمفوضية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ولبحث مستجدات العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر المقبل، وأبرزها بدء المفوضية في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية وتوزيع بطاقات الناخب.

- بالصور.. توزيع بطاقة ناخب في عدد من المدن

- وزير الدولة لشؤون المرأة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل دعم النساء في الانتخابات

وأضاف البيان أن ساباديل «أشاد بالجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها»، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.