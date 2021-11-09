بالصور.. توزيع بطاقة ناخب في عدد من المدن

بطاقة ناخب التي يجرى توزيعها (المفوضية العليا للانتخابات)

بدأت المكاتب والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في مختلف المناطق، الإثنين، تسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين لديها بسجل الناخبين استعدادًا للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين بسجل الناخبين يكون بالحضور الشخصي للناخب في مركز الانتخاب المسجل به.

وفي الساحل الغربي، باشرت المراكز الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية، ويشترط الحضور الشخصي مصحوب بإثبات الهوية.

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وأفاد مكتب الإدارة الانتخابية القبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجان توزيع بطاقة الناخب بدأت توزيع البطاقات على الناخبين، وأن عملها مستمر كل بوم من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءً لمدة 21 يومًا.

ونشر مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورًا تُظهر جانبًا من توزيع بطاقة الناخب بالمراكز التابعة للمكتب، بتأمين مديرية أمن الشاطئ.

كما بدأت المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الانتخابية الخامسة سرت الجفرة السدرة، تسليم البطاقات الانتخابية إلى الناخبين المسجلين بسجل الناخبين، كل حسب المركز المسجل به.

وقال رئيس الدائرة الخامسة الانتخابية سرت، خالد الهليب لـ«بوابة الوسط»، إن عدد المراكز الانتخابية بسرت وضواحيها 37 مركزًا، وإن عدد المراكز بالدائرة الخامسة سرت الجفرة السدرة 79 مركزًا.

ونشرت الإدارات الانتخابية بأنحاء البلاد صورًا لعملية توزيع بطاقات الناخب، والاستعدادات التي أجرتها داخل المراكز الانتخابية، وإرشادات للمواطنين، وتعليمات للموظفين، تتضمن إحالة تقرير يومي للمفوضية بعدد البطاقات الموزعة.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، أن مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية جاهز لاستقبال مكالمات المواطنين على الخط الهاتفي 1441.

مركز الاتصال ومساعدة الناخبين

وقال مسؤول مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية ميلاد سالم، إن المركز استقبل اليوم استفسارات المواطنين حول بطاقة الناخب وتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، والرد عليها في حال واجهتهم أي صعوبة في الاستلام البطاقة أو أرادوا الحصول على معلومات حول آلية وإجراءات التسجيل.

وأضاف سالم، في بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني، أن الموظفين في المركز جاهزون للرد على مكالمات المواطنين من الساعة 1 صباحًا وحتى 10 مساءً.

والأحد، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من الإثنين. وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

2.8 مليون بطاقة ناخب

أعلن السايح، فتح مراكز الانتخاب حتى 28 من الشهر الحالي، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على كافة ربوع البلاد، مشددًا على أن أيًّا من الناخبين لن يستطيع تسلم بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقًا ثبوتية «منعًا للتزوير».

كما أعلنت المفوضية، الأحد، اعتمادها لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة وكذلك مجلس النواب، وفق قراري مجلس الإدارة رقم (73) و(74) لسنة 2021.

مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية يباشر في استقبال مكالمات المواطنين (المفوضية العليا للانتخابات)

مركز انتخابي تابع لمكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي (صفحة المكتب على فيسبوك)

مركز انتخابي تابع لمكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي (صفحة المكتب على فيسبوك)

مركز انتخابي تابع لمكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ (صفحة المكتب على فيسبوك)

مركز انتخابي تابع لمكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ (صفحة المكتب على فيسبوك)

مركز انتخابي تابع لمكتب الإدارة الانتخابية القبة (صفحة المكتب على فيسبوك)