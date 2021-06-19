وزير الدولة لشؤون المرأة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل دعم النساء في الانتخابات

وزيرة شؤون المرأة حورية طرمال، مع سفير الاتحاد الأوروبي، 19 يونيو 2021. (وزارة شؤون المرأة)

بحثت وزيرة شؤون المرأة حورية طرمال، مع سفير الاتحاد الأوروبي، سبل دعم المرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي، عبر الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل.

وأعرب السفير الأوروبي عن تطلعه لدعم وزارة شؤون المرأة لتمكين المرأة الليبية للوصول إلى مراكز صنع القرار وتوعيتها ورفع مستوى كفاءتها.

وفي وقت سابق سلط استطلاع واسع أجرته «الوسط» الضوء على الانتخابات المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، ورصدت فيه آراء عدد من الليبيين حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال غالبية المستطلعين، إن الانتخابات يجب أن تجرى أولا مع ضمان أن تكون نزيهة وبمراقبة دولية، لتخرج نتائجها معبرة عن رغبة الناخبين لا أكثر. واعتبر المستطلعون أن هناك من يحاول عرقلة الاقتراع لمصالح خاصة، وهو ما بدا في تفجير سبها الإرهابي الذي استهدف ارتكازا أمنيا الأسبوع الماضي.