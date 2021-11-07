فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 08:31 مساء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب أثناء حضوره ورشة عمل بمدرج أكاديمية الدراسات العليا، 28 أغسطس 2021. (وال)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، اليوم الأحد، قرارًا بفصل 861 طالبًا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج والذين انتهت مدة إيفادهم المحددة قانونًا ولم يباشروا أعمالهم بالجهات التابعين لها، وفق نص المادة الأولى من القرار.

والطلبة المفصولون من الموفدين للدراسة بالخارج تابعون لجامعات طرابلس، فزان، طبرق، نالوت، بنغازي، الزيتونة، سبها، الزاوية، عمر المختار وأجدابيا، وفق ديباجة قرار القيب الذي نشرته وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزير التعليم العالي: 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير متواجدين في بلد الدراسة

ومنحت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالي رقم (690) لسنة 2021 الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، 30 يومًا للمراجعة والطعن لمن وردت أسماؤهم في القرار.

وفي 27 يونيو الماضي، قال القيب، في منشور رقم (9) لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة حينها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حوالي 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبهًا المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للإيفاد.

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