وزير التعليم العالي: 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير متواجدين في بلد الدراسة

اجتماع لوزير التعليم العالي مع مسؤولي جامعة بني وليد، 20 مايو 2021، (الإنترنت)

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران محمد القيب، إن حوالي 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبها المخلفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للايفاد.

وأوضح القيقب في منشور رقم (9) لسنة 2021، جرى تداوله اليوم الأحد، «بعد المراجعة والتدقيق من الجهات ذات العلاقة، لوحظ عند إحالة الربع الثاني لهذا العام والخاص بمنح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج أن عدد كبيرا من الطلبة غير متواجدين في بلد الدراسة وتصل نسبتهم إلى 60% وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة للإيفاد بالخارج».

ونبه الوزير في منشوره كل الطلبة المخالفين بضرورة الالتزام بما جاء في الضوابط المنظمة للإيفاد بالخارج، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «لن تتساهل في تطبيق ما نصت عليه هذه اللوائح من عقوبات».