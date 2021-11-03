استمرار إضراب نقابة موظفي جامعة بني وليد للمطالبة بالمستحقات المالية

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء نقابة موظفي جامعة بني وليد، الأربعاء 3 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أعلنت نقابة موظفي جامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، الاستمرار في إضراب مفتوح بسبب إهمال حقوق الأعضاء ومستحقاتهم المالية ومطالبهم من وزارة التعليم العالي بصرفها كاملة لهم.

وأكّدت نقابة الموظفين خلال وقفة احتجاجية، أنّ الإضراب لن يتوقف لحين تطبيق القانون رقم 4 بشأن المرتبات، وتحسين الوضع المادي للموظفين بالجامعات الليبية كافة.

- «تدريس بني وليد» تعلن موقفها من بيان النقابة العامة للجامعات

وطالب الموظفون بضرورة صرف جميع مستحقاتهم عن السنوات السابقة والمتمثلة في مكافآت الامتحانات والعمل الإضافي، وفروق الدرجات ،والعلاوات السنوية، وتضمين جدول مرتبات خاص بهم والتأمين الطبي.

كما أكّدت النقابة أنّ عناصر الحرس الجامعي «موظفون تابعون للجامعة وتحت مظلة وزارة التعليم العالي وليس من حق أي وزارة أو مكون آخر نقلهم تعسفًا تحت مسمى النقل النوعي».