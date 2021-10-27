«تدريس بني وليد» تعلن موقفها من بيان النقابة العامة للجامعات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 10:35 مساء
وقفة نظمها أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة بني وليد، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه استمرار مطالبتها، وفقًا لما جاء في بيان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، لضمان حقوق الأعضاء.

وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، في بيانها، بضرورة إطلاق أسماء أعضاء التدريس المتوفين جراء إصابتهم بفيروس «كورونا» على قاعات الجامعات، والاعتراف بأنهم «شهداء الواجب» وصرف مرتباتهم، وصرف علاوة التدريس المحددة وفق القرار رقم (126) لسنة 2021، إضافة للعلاوات السنوية والترقيات.

كما طالبت النقابة بضرورة الشروع في تنفيذ الشق الخارجي الخاص بإجازة التفرغ العلمي، وإعطاء حقوق الإيفاد لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتعديل القانون رقم (4) لسنة 2020، واعتماد لائحة تنفيذية له، وصرف مرتبات المعينين من سنوات.

- الدبيبة يوجه باعتماد علاوة التدريس وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأساتذة الجامعات
إضراب أساتذة الجامعات بسبب «تصريحات مسيئة» من الدبيبة
أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم المالية

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في السابع من أكتوبر الجاري، تعليماته إلى وزير المالية للعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (126) لسنة 2021 المعدل للقرار رقم (501) لسنة 2010، بشأن اعتماد علاوة تدريس، وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بصرف مستحقاتهم المالية، معربين عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم. وسبق أن هددت النقابة العامة بالدخول في إضراب عن العمل من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟