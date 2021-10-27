«تدريس بني وليد» تعلن موقفها من بيان النقابة العامة للجامعات

وقفة نظمها أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة بني وليد، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه استمرار مطالبتها، وفقًا لما جاء في بيان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، لضمان حقوق الأعضاء.

وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، في بيانها، بضرورة إطلاق أسماء أعضاء التدريس المتوفين جراء إصابتهم بفيروس «كورونا» على قاعات الجامعات، والاعتراف بأنهم «شهداء الواجب» وصرف مرتباتهم، وصرف علاوة التدريس المحددة وفق القرار رقم (126) لسنة 2021، إضافة للعلاوات السنوية والترقيات.

كما طالبت النقابة بضرورة الشروع في تنفيذ الشق الخارجي الخاص بإجازة التفرغ العلمي، وإعطاء حقوق الإيفاد لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتعديل القانون رقم (4) لسنة 2020، واعتماد لائحة تنفيذية له، وصرف مرتبات المعينين من سنوات.

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وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في السابع من أكتوبر الجاري، تعليماته إلى وزير المالية للعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (126) لسنة 2021 المعدل للقرار رقم (501) لسنة 2010، بشأن اعتماد علاوة تدريس، وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بصرف مستحقاتهم المالية، معربين عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم. وسبق أن هددت النقابة العامة بالدخول في إضراب عن العمل من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.