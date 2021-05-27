أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم المالية

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الخميس 27 مايو 2021. (جامعة طرابلس)

نظم أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمالبة بصرف مستحقاتهم المالية والتعبير عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم.

وقالت جامعة طرابلس، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بعض أعضاء هيئة التدريس لم يتم صرف مرتباتهم الأساسية لفترة تجاوزت الخمسة سنوات، كما لم يتم صرف مرتبات المتقاعدين لفترة تزيد عن سنتين، إضافة إلى عدم صرف العبء الدراسي عن فترة خمسة عشر شهرا رغم استمرار العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن هذه الوقفة «جاءت لنقل هذه المطالب وإيصال أصوات أعضاء هيئة التدريس إلى الجهات المسؤولة وذات الاختصاص في الدولة من الجسم التشريعي والمتمثل في البرلمان والجسم التنفيذي والمتمثل في الحكومة».

وأشادت الجامعة بأعضاء هيئة التدريس الذين حضروا هذه الوقفة، وكذلك قطاعات الأجهزة الأمنية التي أمنت هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة طرابلس.

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الخميس 27 مايو 2021. (جامعة طرابلس)

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الخميس 27 مايو 2021. (جامعة طرابلس)

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الخميس 27 مايو 2021. (جامعة طرابلس)