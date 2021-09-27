إضراب أساتذة الجامعات بسبب «تصريحات مسيئة» من الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 12:41 مساء
جامعة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني إلى إضراب مفتوح بداية من الفصل الدراسي المقبل، المقرر انطلاقه الأحد الموافق العاشر من أكتوبر.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لتباحث ما قالوا إنها «تصريحات مسيئة» لهم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «وزعمه أن أعضاء هيئة التدريس مرفهون ويعيشون في رغد».

وقالت النقابة، في بيان أمس الأحد، إن الشريحة التي يقدر عددها بنحو 30 ألف من الأكاديميين والخبراء والنخب، إضافة إلى عشرة آلاف معيد، يدرّسون لنصف مليون طالب، «لا يمكن التنكر لها، فهي القادرة على إحداث التغيير، وقدمت للوطن الكثير ولا زالت، رغم الأحداث التي مرت بها البلاد من اقتتال وانسداد سياسي».

النقابة تطلب «موقفا مشرفا» من أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام وزارية
وتابعت: «بعد خصم 15 شهرا من مرتباتنا وحرماننا من مقابل العبء التدريسي والترقيات والعلاوات والإجازات العلمية والتعويضات المالية للموفدين، انتظرنا تكريمنا من رئيس الحكومة ومع هذا جاءت التهم جزافا بأننا شريحة منعمة».

وطالبت النقابة الأعضاء من هيئة التدريس المكلفين بمهام وزارية وغيرها «اتخاذ موقف مشرف من الحكومة المنتمين إليها»، مشيرة إلى شروعها في التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة في سبيل ممارسة الضغوط للحصول على حقوق منتسبيها.

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