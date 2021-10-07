الدبيبة يوجه باعتماد علاوة التدريس وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأساتذة الجامعات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته إلى وزير المالية للعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (126) لسنة 2021 المعدل للقرار رقم (501) لسنة 2010، بشأن اعتماد علاوة تدريس، وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة، إلى وزير المالية خالد المبروك، بناءً على اجتماع الدبيبة مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يوم 30 سبتمبر الماضي، نشرته منصة «حكومتنا» مساء اليوم الخميس.

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ويطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بصرف مستحقاتهم المالية، معربين عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم. وسبق أن هددت النقابة العامة بالدخول في إضراب عن العمل من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.