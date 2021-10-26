الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية.. ولن أقبل بتقسيم ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «هذا الصراع وكل الحروب التي جرت لا يمكن أن نقول إنه صراع جهوي.. هذا صراع سياسي بحت».

وأضاف الدبيبة، في كلمة له بثتها منصة «حكومتنا» مساء الثلاثاء: «رسالتي لأهالي برقة أن هذا الصراع ليس معركة جهوية، هي معركة سياسية بامتياز.. نحن في الحكومة نختلف ونتفق، لكن لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة».

وتابع: «عمري ما كنت جهويًّا ولن أكون جهويًّا، لن أقبل بتقسيم ليبيا، أو الفرقة بين الليبيين.. حكومتي اسمها (الوحدة الوطنية)، ولذلك فهي في خدمة كل الليبيين».

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والجمعة الماضي، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع، يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق مقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقف الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».