589 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 11:12 صباحا
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 22 حالة وفاة، و1323 حالة شفاء.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، الأحد، 3573 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 2984 عينة، وإيجابية 589 عينة بنسبة 16.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

 وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 354 ألفًا و215 حالة بينها 59 ألفًا و694 نشطة و289 ألفًا و493 شفاء، فيما تُوفي 5028 شخصا جراء الفيروس.

وأظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسُّن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، إن نسبة الحالات الموجبة استقرت عند 15% من إجمالي العينات المفحوصة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات وزيادة نسبة مؤشراتها برغم انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 4%.

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