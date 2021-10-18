عون يتابع نشاط قطاع النفط في بلدية الرجبان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 07:37 مساء
جانب من لقاء وزير النفط محمد عون مع عميد بلدية الرجبان والوفد المرافق له. (الوزارة)

أكد وزير النفط والغاز، محمد عون، قبوله دعوة بزيارة مدينة الرجبان للوقوف على نشاط قطاع النفط في المنطقة وإمكانية إقامة مشروعات للتنمية المستدامة فيها.

والتقى عون عميد بلدية الرجبان عثمان إمحمد الشعباني، اليوم الإثنين، ووفد مرافق له، وبحثوا نشاط قطاع النفط بالمنطقة، وبرامج التنمية المستدامة الممكنة للمنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة النفط والغاز.

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وخلال اللقاء دعا الشعباني الوزير عون لزيارة بلدية الرجبان للوقوف تمامًا على مجريات نشاط قطاع النفط بالمنطقة، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه وزارة النفط والغاز من مساعدات ة لبلدية الرجبان وفق قوانين ولوائح تواصل الوزارة مع الجهات المحلية.

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